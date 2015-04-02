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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB Yunan bankalarına arka çıktı

AMB, Yunan bankalarına sağladığı likidite yardımının üst limitini bir kez daha yükseltti.

02 Nisan 2015 15:01

Avrupa Merkez Bankası, Yunan bankalarına sağladığı  Acil Likidite Yardımı (ELA)
kredilerinin hacmini artırdı. Kredileri 700 milyon euro artırma kararı alan AMB,
böylece üst limiti de 71,8 milyar euroya çıkarmış oldu.

Yunan bankaları, olası bir devlet iflası ihtimalına karşı mudilerin tasarruflarını
bankalardan çekmesi nedneiyle zor bir dönemden geçiyor. Aralık ile şubat ayları
arasında özel müşterilerin ve firmaların bankalardan yaklaşık 25 milyar euro çektiği
tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası, şubat ayı ortasından bu yana Yunan devlet tahvillerini kredi
teminatı olarak kabul etmiyor. Bu nedenle bankalara, AMB'nin Acil Likidite Yardımı
olarak bilinen ELA kredileri ile finansman sağlanıyor. ELA kredilerinin koşulları,
normal kredi koşullarına göre çok daha elverişli.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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