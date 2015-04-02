AMB Yunan bankalarına arka çıktı

Avrupa Merkez Bankası, Yunan bankalarına sağladığı Acil Likidite Yardımı (ELA)

kredilerinin hacmini artırdı. Kredileri 700 milyon euro artırma kararı alan AMB,

böylece üst limiti de 71,8 milyar euroya çıkarmış oldu.

Yunan bankaları, olası bir devlet iflası ihtimalına karşı mudilerin tasarruflarını

bankalardan çekmesi nedneiyle zor bir dönemden geçiyor. Aralık ile şubat ayları

arasında özel müşterilerin ve firmaların bankalardan yaklaşık 25 milyar euro çektiği

tahmin ediliyor.

Avrupa Merkez Bankası, şubat ayı ortasından bu yana Yunan devlet tahvillerini kredi

teminatı olarak kabul etmiyor. Bu nedenle bankalara, AMB'nin Acil Likidite Yardımı

olarak bilinen ELA kredileri ile finansman sağlanıyor. ELA kredilerinin koşulları,

normal kredi koşullarına göre çok daha elverişli.