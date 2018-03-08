T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

AMB yönetimdeki kadın oranını 2013'ten 2019'a iki katına çıkartacak

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Avrupa Merkez Bankası Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada AMB İcra Kurulu’nun yönetimdeki kadın oranını 2019 itibariyle 2013’teki seviyesinin iki katına çıkartmayı hedeflediğini açıkladı

08 Mart 2018 21:23

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Avrupa Merkez Bankası Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada AMB İcra Kurulu’nun yönetimdeki kadın oranını 2019 itibariyle 2013’teki seviyesinin iki katına çıkartmayı hedeflediğini açıkladı.

AMB, 2019 itibariyle yönetici pozisyonlarının yüzde 35’inin kadın olmasını hedefliyor.

2017’nin sonu itibariyle yönetimdeki kadın oranının yüzde 27 olduğu belirtilen açıklamada hedefin yüzde 29 olduğu, üst yönetim pozisyonlarında ise yüzde 24 hedefine rağmen kadın yöneticilerin oranının yüzde 17’de kaldığı belirtildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Hilal SarıMart DHAAvrupa Merkez Bankası Dünya Kadınlar GünüAMBKurulunun

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

6 köpek ve 14 güvercini zehirleyen kasap serbest bırakıldı: “Korktuğum...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

Mehmet Torun: Ensar Vakfı’na giden bağışın şerefiyesi Kızılay’ın olsun...

Yeşilçam'ın 'Ömercik'i Ömer Dönmez hayatını kaybetti ...

Aslı Bekiroğlu, sosyal medyaya sızan fotoğrafların ardından ilk açıklamayı yaptı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24