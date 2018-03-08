AMB yönetimdeki kadın oranını 2013'ten 2019'a iki katına çıkartacak

Hilal Sarı / İstanbul, 8 Mart (DHA) – Avrupa Merkez Bankası Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle yaptığı açıklamada AMB İcra Kurulu’nun yönetimdeki kadın oranını 2019 itibariyle 2013’teki seviyesinin iki katına çıkartmayı hedeflediğini açıkladı.

AMB, 2019 itibariyle yönetici pozisyonlarının yüzde 35’inin kadın olmasını hedefliyor.

2017’nin sonu itibariyle yönetimdeki kadın oranının yüzde 27 olduğu belirtilen açıklamada hedefin yüzde 29 olduğu, üst yönetim pozisyonlarında ise yüzde 24 hedefine rağmen kadın yöneticilerin oranının yüzde 17’de kaldığı belirtildi.