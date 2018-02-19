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Ekonomi

AMB Letonya bankalarına ödemeleri durdurdu, guvernör tutuklandı

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat  (DHA) –  Avrupa Merkez Bankası (AMB) ABD Hazine Bakanlığı’nın Letonya’nın en büyük bankalarını para aklamayla ve Kuzey Kore’yle ilişkili işlem yapmakla suçlamasının ardından Letonya’nın en büyük bankalarından biri olan ABL

19 Şubat 2018 20:54

Hilal Sarı / İstanbul, 19 Şubat  (DHA) –  Avrupa Merkez Bankası (AMB) ABD Hazine Bakanlığı’nın Letonya’nın en büyük bankalarını para aklamayla ve Kuzey Kore’yle ilişkili işlem yapmakla suçlamasının ardından Letonya’nın en büyük bankalarından biri olan ABLV tarafından yapılan ödemeleri durdurdu.

Financial Times’da yer alan habere göre AMB Pazartesi erken saatlerde Letonya’nın bankacılık sektörü denetim otoritesine ülkenin üçüncü büyük bankası için “moratoryum” uygulanmasını ve borç ertelemeyi devreye sokmasını talimatını vermişti. Borç ertelemenin devreye sokulması ise bankanın tüm borç ödemelerinin dondurulması anlamına geliyor.

Haftasonu, Letonya Merkez Bankası Başkanı ve AMB Yönetim Konseyi Üyesi Ilmars Rimsevics, ülkesindeki yolsuzlukla mücadele

bürosu KNAB tarafından gözaltına alınmıştı. Letonya Merkez Bankası Başkanı’nın gözaltına alınmasının ardından Letonya Başbakanı Maris Kucinskis, merkez bankasının bütün görevlerini yerine getirmeye devam edeceğini belirterek, bu durumun Letonya finansal sistemini tehdit etmediğini söylemişti.

AMB’den yapılan açıklamada “Son günlerde bankanın finansal konumunda ciddi bir bozunma görüldü. Ardından 13 Şubat tarihinde ABD Hazine Bakanlığı Finansal Suçlar Uygulama Ağı ABLV’nin ABD Vatanseverlik Yasası uyarınca birinci dereceden para akladığı iddiası üzerine yeni tedbir talebi gelmişti. ABD Hazine Bakanlığı yayınladığı raporda bankayı “kurumsallaşmış para aklamakla” suçladı.

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