AMB haziran ayını bekliyor



AMB Yönetim Kurulu’nun Brüksel’de yaptığı toplantıda, şimdilik faiz politikasında bir değişikliğe gidilmemesi yönünde karar alması pek sürpriz olmadı. Yönetim Kurulu'nun öncelikle AMB iktisatçılarının haziran ayı başında sunacakları ve Euro Bölgesi’ndeki orta vadeli tahminleri içeren raporunu beklediği kaydediliyor. AMB Başkanı Mario Draghi, bir dahaki sefere harekete geçmeden önce uzmanların öngörülerini görmek istediklerini söyledi.

Düşük enflasyon endişelendiriyor

Draghi, düşük enflasyon oranlarının kendilerini endişelendirdiğini belirtti. Euro Bölgesi'nde son olarak yüzde 0,5'ten yüzde 0,7'ye yükselen enflasyon, yine de hedeflenen yüzde 2’lik oranın epey altında kalmaya devam ediyor. AMB, düşük enflasyonu ya da olası bir deflasyonu, borçların mali yükünü daha da arttıracağı ve tüketim ile yatırım kararlarının ertelenmesine neden olacağı gerekçesiyle tehlikeli buluyor.

AMB Başkanı Draghi, enerji ve gıda fiyatlarındaki gerilemenin düşük enflasyona neden olduğunu kaydediyor. Avrupa’daki ekonomik canlanmanın zayıf kalması ve işsizlik de önemli etkenler. Ayrıca euronun değerlenmesi de enflasyonun seyrinde rol oynuyor. Son iki yılda ABD doları karşısında yüzde 14 değer kazanan euro, şu anda 1,39 dolardan işlem görüyor. Draghi, düşük enflasyon ve ekonomik faaliyetlerdeki zayıflığın, güçlenen euro karşısında endişe verici bir tablo oluşturduğuna dikkat çekti.

Güçlü euro ihracatı zorlaştırıyor

Güçlü bir euro, Euro Bölgesi’ne ithalatı ucuzlatıyor, yani enflasyonun daha da gerilemesine neden oluyor. Ama aynı zamanda Avrupalı firmalar da Euro Bölgesi dışında ürünleri daha pahalı hale geldiği için ihracat yapmakta zorlanıyor. Bu da, AB içindeki talebin gerilemesi yüzünden ihracata bel bağlayan, bölgenin zayıf düşmüş ekonomileri için olumlu bir gelişme değil.

AMB Başkanından bağımsızlığa vurgu

Özellikle Fransa hükümeti, son günlerde euronun giderek güç kazanmasından yakınıyor ve değerinin düşürülmesi için adım atılmasını talep ediyor. Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde ve Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) da AMB’den gösterge faiz oranını düşürerek veya menkul kıymetler piyasasında kapsamlı alım yaparak enflasyon konusunda hareket geçmesini ve ekonomiyi canlandırmasını talep ediyor.

Dile getirilen talep ve tavsiyeler için teşekkür eden Mario Draghi ise işlerine karışılmasından pek hoşlanmadığı sinyalini verdi. Draghi, "Sözleşmemize göre bağımsızız, o yüzden insanların daha dikkatli olması gerek, zira tavsiyeler AMB’nin bağımsızlığına tehdit olarak algılanırsa, bu uzun vadede inandırıcılığımızı zedeler.“ ifadesini kullandı.

"Daha fazla entegrasyona ihtiyaç var"

AMB Yönetim Kurulu’nun gelecek toplantısı haziran ayında, yani mayıs sonundaki Avrupa Parlamentosu seçimlerinden sonra yapılacak. Sandıktan çıkacak sonuç, aynı zamanda halkın, Avrupa’daki krizin çözümünde köklü partilere ne kadar güvendiğinin göstergesi olacak. Kamuoyu araştırmaları siyasi yelpazenin sağ ve sol ucundaki partilere bir kayma olabileceğini gösteriyor. AMB Başkanı Draghi, "Para birliğinin avantajları ve mali yükü konusunda açık bir tartışma ortamının olması gayet iyi. Ama daha güçlü bir entegrasyon söz konusu olsaydı, kriz dönemi daha kolay atlatılırdı. Geleceğimiz için, ekonomilerin ulusallaştırılmasına değil, daha fazla entegrasyona ihtiyacımız var.” şeklinde konuştu.

Draghi, „daha güçlü bir entegrasyon“ tanımıyla borçlar konusunda ortak mükellefiyeti mi yoksa, ortak ekonomi ve finans politikasını mı kastettiğini ise belirtmedi.