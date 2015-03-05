AMB faizi rekor düşüklükte bıraktı

Avrupa Merkez Bankası (AMB), Euro Bölgesi için gösterge faiz oranını değiştirmedi. AMB Guvernörler
Kurulu faiz oranını rekor düşüklükteki yüzde 0,05 seviyesinde bıraktı. Euro Bölgesi'nde düşük
enflasyonla mücadele kapsamında AMB yetkilileri, faiz oranını eylül ayında rekor düşüklükteki
seviyeye indirmişti.
25 üyeli AMB Guvernörler Kurulu'nun Lefkoşa'daki toplantısımda refinansman oranının da yüzde 0,5
seviyesinde bırakılması kararlaştırıldı. Borçlanma oranı yüzde 0,2'de kalırken marjinal fonlama oranı
yüzde 0,3'te bırakıldı.
AMB kesenin ağzını açıyor
Diğer yandan AMB'nin önümüzdeki
hafta pazartesi gününden itibaren devlet tahvili ve diğer değerli
kağıt alımına başlayacağı bildirildi. AMB Başkanı Mario Draghi, Lefkoşa'da yaptığı açıklamada, en az
2016 Eylül ayına kadar ayda 60 milyar euro hacminde kağıt alınmasının planlandığını belirtti. AMB bu
şekilde fiyatlarda artışı teşvik edip ekonomiyi canlandırmayı hedefliyor.