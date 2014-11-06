AMB faiz kararını açıklıyor

Geçen ay Napoli'de toplanan AMB Guvernörler Kurulu, bugün kurumun merkezi Frankfurt'ta bir araya geliyor.
AMB geçen ay gösterge faiz haddinde değişikliğe gitmeyerek yüzde 0.05 seviyesinde tutma kararı almıştı. Uzmanlar faiz haddinde bu ay da değişikliğe gidilmesini beklemiyor.
Faiz haddi, halen tarihinin en düşük seviyesinde bulunuyor. AMB, düşük faiz haddiyle ekonominin canlanmasını ve emisyon üzerinden enflasyonu arttırmayı hedefliyor.
Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin maliyetini azaltıyor.
AMB Başkanı Mario Draghi ekonomiyi canlandırmak için düşük faiz politikasını sürdüreceklerini vurgulamıştı.