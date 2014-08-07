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Ekonomi
Deutsche Welle

AMB faiz kararını açıklıyor

Avrupa Merkez Bankası (AMB) bugün gösterge faiz oranını açıklıyor.

07 Ağustos 2014 12:42

AMB Guvernörler Kurulu'nun temmuz ayında yaptığı toplantıda, gösterge faiz oranının yüzde 0,15'de bırakılması kararlaştırılmıştı.

AMB, gösterge faiz haddini haziran ayında tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 0,15'e indirerek ekonomik canlanma yoluyla enflasyonun artmasını sağlamayı hedeflemişti.

Merkez Bankası'nın bu adımına rağmen enflasyon oranı temmuz ayında gerilemeye devam etti.

Analistler, AMB'nin yeni bir müdahalesinin beklenmediğine dikkat çekiyor. Gösterge faiz oranının yüzde 0,15 seviyesinde bırakılacağı ve ek önlemlere başvurulmayacağı tahmin ediliyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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