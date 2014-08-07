AMB faiz kararını açıklıyor

AMB Guvernörler Kurulu'nun temmuz ayında yaptığı toplantıda, gösterge faiz oranının yüzde 0,15'de bırakılması kararlaştırılmıştı.

AMB, gösterge faiz haddini haziran ayında tarihinin en düşük seviyesi olan yüzde 0,15'e indirerek ekonomik canlanma yoluyla enflasyonun artmasını sağlamayı hedeflemişti.

Merkez Bankası'nın bu adımına rağmen enflasyon oranı temmuz ayında gerilemeye devam etti.

Analistler, AMB'nin yeni bir müdahalesinin beklenmediğine dikkat çekiyor. Gösterge faiz oranının yüzde 0,15 seviyesinde bırakılacağı ve ek önlemlere başvurulmayacağı tahmin ediliyor.