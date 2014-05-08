AMB faiz kararını açıklıyor

AMB Yönetim Kurulu toplantısı Brüksel'de yapılıyor. Uzmanlar, Euro Bölgesi'ndeki düşük enflasyon oranı ve kriz ülkelerinde kredi kanallarının daralmasına rağmen AMB yönetiminin faiz oranlarında kesintiye gitmeyeceği beklentisi içinde.
Euro Bölgesi enflasyon oranı nisan ayında cüzi bir artışla yüzde 0,7 olarak belirlenmişti.
AMB'nin gösterge faiz oranı geçen yılın kasım ayından bu yana yüzde 0,25 seviyesinde bulunuyor.
AMB Başkanı Mario Draghi ekonomiyi canlandırmak için düşük faiz politikasını sürdüreceklerini vurgulamıştı.
Düşük faiz oranı, bankaların bireysel ve kurumsal tüketicilere sunduğu kredilerin maliyetini düşürüyor.