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Dünya

Amazon’un yeni genel merkezine 238 talip

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon, ABD, Kanada ve Meksika’dan 54 eyalet, bölge ve şehirden yeni genel merkezlerine ev sahipliği yapmak için 238 teklif aldığını duyurdu

24 Ekim 2017 17:50

İstanbul, 24 Ekim (DHA) – Dünyaca ünlü e-ticaret sitesi Amazon, ABD, Kanada ve Meksika’dan 54 eyalet, bölge ve şehirden yeni genel merkezlerine ev sahipliği yapmak için 238 teklif aldığını duyurdu.
Pazartesi günü yapılan açıklamada Amazon’un inşa edilecek ikinci genel merkezine ev sahipliği yapmak için sadece Kuzey Amerika’dan 238 başvuru aldığı duyuruldu.
Başvuru sayısının büyüklüğü, Amazon’un ikinci genel merkez inşası için beş milyar dolarlık bir yatırım yapacağı ve 50 bin kişiye istihdam sağlayacağını geçtiğimiz ay duyurmasının etkisini gösterdi.
Bazı bölgeler Amazon’a vergi kolaylıkları sağlayacaklarını vaat ederken, kimileri Amazon adında bir şehir kurup CEO Jeff Bezos’a ömür boyu belediye başkanlığı teklif etti.
Şirket, kararın önümüzdeki yıl verileceğini duyurdu.
 

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