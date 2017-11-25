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Ekonomi

Amazon'un kurucusunun serveti 100 milyar doların üzerine çıktı

Şirketin hisseleri bugün yüzde 2,6 prim yaptı

25 Kasım 2017 12:23

ABD'li e-ticaret devi Amazon'un kurucusu ve Üst Yöneticisi (CEO) Jeff Bezos'un serveti 100 milyar doların üzerine çıktı.

Forbes'un "Gerçek Zamanlı Dünyanın Milyarderleri Listesine" göre, dünyanın en zengin kişisi konumunda bulunan Bezos'un serveti bugün 2.3 milyar dolar artışla 100.4 milyar dolara ulaştı. 

En son 1999 yılında Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in serveti 100 milyar doların üzerine çıkarken, Bezos tarihte bu başarıyı yakalayan ikinci kişi oldu. Gates'in serveti ise bugün itibarıyla 90 milyar dolar seviyesinde bulunuyor.

Bezos, Gates'i 27 Temmuz tarihinde geçerek dünyanın en zengin kişisi olmuş ancak bu unvanı kazandıktan 8 saat sonra aynı gün kaybetmişti. 27 Ekim'de tekrar dünyanın en zengin kişisi olan Bezos bu unvanı hala koruyor.

Öte yandan, bugün itibariyle 571 milyar dolarlık piyasa değeriyle Amazon dünyanın en değerli 4. şirketi konumundayken, Microsoft 642 milyar dolarlık piyasa değeriyle 3. sırada geliyor.

Uzmanlar, ABD'de dün başlayan "Şükran Günü hafta sonu" (Thanksgiving weekend) ve bugün devam eden "Kara Cuma" (Black Friday) satışlarında rekor beklendiğini ifade ederken, yatırımcıların Amazon'un hisselerine olan talebinin arttığını vurguluyor.

Bezos, ABD'in en büyük e-ticaret firması olan Amazon'un hisselerinin yüzde 17'sini elinde bulundururken, şirketin hisseleri bugün yüzde 2,6 prim yaptı.

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