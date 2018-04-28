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Ekonomi

Amazon'un kurucusu, servetine bir günde 12 milyar dolar ekledi

Jeff Bezos, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki zirve pozisyonunu daha da güçlendirdi

28 Nisan 2018 23:02

Dünyanın en zengin insanı olan Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, servetine servet katmaya devam ediyor. Bezos, şirketin beklentilerin üzerinde gelen satışları sayesinde bir gün içerisinde 12 milyar dolar daha zenginleşti.

Amazon'un açıklanan birinci çeyrek bilançosunda 49.96 milyar dolar olması beklenen net satışları, 51.04 milyar dolar olarak gerçekleşince şirket hisselerinde de sert bir yükseliş yaşandı.

Bilanço açıklandıktan kısa bir süre sonra Amazon hisseleri, günlük yüzde 4'lük kazandına, seans sonrası işlemlerde yüzde 6.3 daha ekledi ve 1614 dolara çıktı. Bu yükseliş Bezos'un Bloomberg Milyarderler Endeksi'ndeki zirve pozisyonunu daha da güçlendirdi.

Son gelişmelerle birlikte Amazon'nun kurucusu Bezos, servetine 12 milyar dolar daha ekledi ve toplam 134 milyar dolara ulaştı.

Bezos'u 91.1 milyar dolarla Microsoft'un kurucusu Bill Gates izlerken, Warren Buffett 84.6 milyar dolarla üçüncü, Bernard Arnault 73.5 milyar dolarla dördüncü, Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ise 72 milyar dolarla beşinci sırada yer alıyor.

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