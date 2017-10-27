Amazon'un kurucusu Jeff Bezos, bir günde 6.24 milyar dolar kazandı

Amazon hisselerinde dün yaşanan yükseliş, Amazon'un kurucusu ve CEO'su Jeff Bezos'a 6.24 milyar dolar kazandırdı. Bezos böylece dünyanın en zengin insanı olan Microsft kurucusu Bill Gates'e bir adım daha yaklaştı.

Beklentilerden daha iyi gelen bilanço rakamları ile yüzde 7'lik bir yükseliş yaşayan Amazon hisseleri, kurucusu Bezos'un servetinin önemli ölçüde artmasını sağladı.

Bloomberg Milyarderler endeksine göre, Bezos'un serveti 6.24 milyar dolar artışla 83.5 milyar dolara çıktı. Bezos böylece 88 milyar dolarla ilk sırada yer alan Microsft kurucusu Bill Gates ile aradaki farkı 4.5 milyar dolara indirdi.

Habertürk'ün haberine göre, teknoloji liderleri dünyanın en zengin insanları listesinde en üstlerde yer alıyor ve şirketleri ekonominin genelinden daha iyi bir performans gösteriyor. İlk 10 sırasının 6'sını teknoloji şirketlerinin kurucuları oluşturuyor.

Amazon'un gelirleri ne kadar arttı?

Amazon'un üçüncü çeyrek geliri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33,6 artışla 43,7 milyar dolara yükseldi. Firma, 2016'nın temmuz-eylül döneminde 32,7 milyar dolarlık gelire ulaşmıştı.

Geçen yılın üçüncü çeyreğinde 252 milyon dolar net kar elde eden Amazon'un bu yılın aynı dönemindeki net karı da yüzde 1,6 artışla 256 milyon dolara çıktı.