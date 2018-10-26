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Ekonomi

Amazon'un 3. çeyrek kârı 2.88 milyar dolar ile beklentileri aştı

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından Amazon

26 Ekim 2018 11:45

İstanbul, 26 Ekim (DHA) - Dünyanın en büyük online alışveriş platformlarından Amazon.com\'un üçüncü çeyrek kârı, 10 kattan fazla artışla 2.88 milyar dolara yükselerek beklentileri aştı.
Amazon, üçüncü çeyrekte net kârını geçen yılın aynı dönemideki 256 milyon dolardan 2.88 milyar dolara yükseltirken, hisse başına net kâr da aynı dönemde 52 cent düzeyinden, 5.75 dolara yükseldi. Piyasa analistleri, Amazon\'dan üçüncü çeyrek için hisse başına 3.14 dolar kâr bekliyordu.
Şirketin üçüncü çeyrek kârı Wall Street beklentilerinin üzerine çıksa da, cirosu ve dördüncü çeyrek görünümü beklentilerin gerisinde kaldı. Bu dönemde şirketin cirosu, 56.6 milyar dolar ile 57.10 milyar dolar olan beklentinin gerisinde kaldı.
Şükran gününden, yeni yıla kadar geçen tatil sezonunu kapsayan dördüncü çeyrek için Amazon\'un satış beklentisi de, analistlerin 73.9 milyar dolarlık beklentilerine karşın, 72.5 milyar dolar olarak açıklandı.
Amazon CEO\'su Jeff Bezos, bilançonun ardından yaptığı açıklamada, \"Amazon, büyük eğitim kurumları, yerel yönetimler ve Fortune 100 içindeki şirketlerin yarısından fazlası da dahil olmak üzere, müşterilerinin sayısını her geçen gün artırıyor\" dedi.
 

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