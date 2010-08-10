-AMAZON'U 2 YILDA YÜRÜYEREK GEÇTİ ANKARA (A.A) - 09.08.2010 - İngiltere ordusunda eski bir yüzbaşı olan Ed Stafford, Amazon nehrini boydan boya iki yılda yürüyerek geçen ilk kişi oldu. Stafford, 859 gün boyunca, 50 bin sivrisinek ısırığı, akrep ve yılan sokmaları ile türlü deri hastalıkları gibi badireleri atlatıp, dün Atlas okyanusunun dalgalarıyla buluştu. "Burada olmak inanılmaz" diyen Stafford, insanların yapamayacağını söylemelerine rağmen, bunu aksini kanıtladığını belirterek, "İnsan yeteri kadar isterse, herşeyi yapabilir" dedi. Hedefine az bir mesafe kala Stafford'un yol kenarında ümitsizliğe kapıldığı, ancak seyahatinin son noktası olan Maruda sahiline vardığında, sanki 2 buçuk yıldır yürümemiş gibi enerji dolu gözüktüğü bildirildi. Stafford, AP'ye verdiği demeçte, asıl amacının büyük bir dayanıklılık keşfini gerçekleştirmek olduğunu ve seyahatinin sonunda bu başarısının Amazon yağmur ormanlarının yok olması konusundaki bilinçlenmeyi artıracağını umduğunu kaydetti. Kaynağı yukarı Eruvian Andes olan ve Kolombiya'dan geçerek okyanusa dökülmeden önce Brezilya'ya ulaşan 6 bin 760 kilometre uzunluğundaki Amazon nehri istikametine, bilinen en az 6 sefer düzenlenmişti. Stafford ve bir İngiliz arkadaşı 3 Nisan 2008'de Peru'nun güney kıyılarından yürümeye başlamış, ancak arkadaşı 3 ay içinde yürüyüşü bırakmıştı. Stafford yoluna devam ederken, 31 yaşındaki Perulu korucu Gadiel Sanchez Rivera, Stafford'a Atlantik'e kadar eşlik etmeye karar vermişti. Yürüyüşünü ''www.walkingtheamazon.com.'' sitesinde anlatan Stafford, 100 bin dolar tutan seyahatinin harcamalarının sponsorlar tarafından karşılandığını belirtti.