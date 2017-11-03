Amazon'dan Fethullah Gülen'i öven tekstil ürünleri satışı

Fethullah Gülen'e övgülü sözler taşıyan şapka, tişört ve bere gibi tekstil ürünleri alışveriş sitesi Amazon üzerinden satışa çıkarıldı. 19 ile 40 dolar arasında değişen ürünlerin Türkiye'ye satışı ise yasak.

Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, firma Türkiye'den sipariş kabul etmiyor. Ürünlerin altında, "Bu ürün Türkiye'ye kargolanamıyor" uyarısı yer alıyor.

ABD'li ünlü bir şapka üreticisi tarafından üretildiği vurgulanan ürünlerin emsallerine oranla pahalı olması dikkat çekiyor. Benzer ürünler, Amazon'da 3-10 dolar arasında satışa sunuluyor.

Satıcı firma sahiplerinin ABD'de yaşayan bir Türk ve yabancı eşi olduğu belirtilirken, ‘FETÖ’nün ürünlerin satışıyla kaynak sağlamaya çalıştığı iddia edildi.