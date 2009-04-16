T24 LogoT24 Logo
Dünya

Amazon'dan eşcinsel sansüre özür

Dev internet kitapçısı amazon.com, homofobik sansür uyguladığı iddialarının ardından özür dilemek zorunda kaldı

16 Nisan 2009 03:00

Eşcinsel temalı 50 binden fazla kitabı satış istatistiklerinden ve ürün arama listelerinden çıkardığı ortaya çıkan Amazon.com, sorunun bir hatadan kaynaklandığını belirterek özür diledi. Dev internet kitapçısının homofobik sansür uyguladığı iddiası büyük tepki uyandırmıştı.

ABD merkezli Amazon.com’un, ‘yetişkinlere yönelik’ diye tanımladığı kitapları satış istatistiklerinden çıkarma kararı, eşcinsel temalı kitapların yanı sıra cinsel sağlık konulu ve müstehcen içerikli görülen tüm kitapları kapsıyordu. İstatistiklerden çıkarılan ve arama uygulamasının da dışında bırakılan kitapların toplam sayısı 57 bin 310’du. Firmanın bu adımı, en çok satan kitaplar listesini ailelere sempatik kılmak amacıyla attığı sanılıyor. Durum, yazdığı eşcinsel içerikli bir romanı Amazon.com raflarında bulamayan bir yazarın, durumu kendi blog’unda duyurmasıyla ortaya çıktı.

Amazon.com, önce durumun sistemlerindeki bir arızadan kaynaklandığını ileri sürdü ancak sonra ‘utanç verici, beceriksizce bir kataloglama hatası’ yaşandığını açıkladı. Açıklamada problemin sadece ABD’dekileri değil küresel olarak tüm kitapları etkilediği belirtildi. Açıklamaya göre ayrıca sorun nedeniyle sadece satış istatistikleri etkilenmedi, aynı zamanda bu kitaplar Amazon’un ana ürün aramasından çıktı. Sorun çok sayıda kitap için düzeltilmiş durumda. Firma ileride benzer kazaların yaşanmaması için yeni ölçütler geliştirecek.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24