Amazon'dan eşcinsel sansüre özür

Eşcinsel temalı 50 binden fazla kitabı satış istatistiklerinden ve ürün arama listelerinden çıkardığı ortaya çıkan Amazon.com, sorunun bir hatadan kaynaklandığını belirterek özür diledi. Dev internet kitapçısının homofobik sansür uyguladığı iddiası büyük tepki uyandırmıştı.



ABD merkezli Amazon.com’un, ‘yetişkinlere yönelik’ diye tanımladığı kitapları satış istatistiklerinden çıkarma kararı, eşcinsel temalı kitapların yanı sıra cinsel sağlık konulu ve müstehcen içerikli görülen tüm kitapları kapsıyordu. İstatistiklerden çıkarılan ve arama uygulamasının da dışında bırakılan kitapların toplam sayısı 57 bin 310’du. Firmanın bu adımı, en çok satan kitaplar listesini ailelere sempatik kılmak amacıyla attığı sanılıyor. Durum, yazdığı eşcinsel içerikli bir romanı Amazon.com raflarında bulamayan bir yazarın, durumu kendi blog’unda duyurmasıyla ortaya çıktı.



Amazon.com, önce durumun sistemlerindeki bir arızadan kaynaklandığını ileri sürdü ancak sonra ‘utanç verici, beceriksizce bir kataloglama hatası’ yaşandığını açıkladı. Açıklamada problemin sadece ABD’dekileri değil küresel olarak tüm kitapları etkilediği belirtildi. Açıklamaya göre ayrıca sorun nedeniyle sadece satış istatistikleri etkilenmedi, aynı zamanda bu kitaplar Amazon’un ana ürün aramasından çıktı. Sorun çok sayıda kitap için düzeltilmiş durumda. Firma ileride benzer kazaların yaşanmaması için yeni ölçütler geliştirecek.

