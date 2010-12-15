Amazon'daki 'arıza' Wikileaks intikamı mı?

T24 - İnternetle alışveriş hizmeti veren Amazon.com sitesi, ''donanım arızası'' nedeniyle Avrupa'daki sitelerinin geçici olarak çalışmadığını açıkladı. Yeni yıl öncesi alışverişin kayda değer ölçüde yükseldiği bir dönemde, Amazon'un İngiltere, Fransa, Almanya, Avusturya ve İtalya'daki siteleri pazar akşamı yaklaşık 30 dakika süresince çalışmadı.









Amazon'un açıkladığı ''arıza'', Wikileaks taraftarlarının, Amazon dahil belli başlı internet sitelerine yönelttiği tehditlerle aynı zamana rastlıyor. Irak ve Afganistan savaşına ilişkin gizli belgelerin ardından, son olarak ABD'nin gizli elçilik telegraflarını da kamuoyuyla paylaşan Wikileaks, Amazon dahil bir dizi internet şirketinin dağıtıcı hizmet sisteminden faydalanıyordu.

Sözkonusu şirketlerin Wikileaks'e verdikleri hizmeti geri çekmesi, Wikileaks taraftarlarının bu şirketlere internet üzerinden karşı saldırıya geçmesine yol açmıştı.



Anonymous (Anonim) adıyla bilinen Wikileaks destekçisi bir grup bilgisayar korsanı, Wikileaks'e hizmet vermeyi durduran Amazon ve MasterCard gibi şirketlerin internet sitelerini çökertmek için harekete geçmişti. Fakat Amazon'dan yapılan açıklamada, Avrupa sitelerinin kapanmasının veri merkezindeki bir arızadan kaynaklandığı ve bilgisayar korsanlarının saldırılarıyla bağlantılı olmadığı söylendi.



Amazon, 1 Aralık tarihinden itibaren Wikileaks'e verdiği hizmeti kesmiş bulunuyor. Şirket, Wikileaks'in anlaşma kurallarını çiğnediğini iddia ediyor. Bilgisayar korsanları, bir siteyi aynı anda çok sayıda mesaja boğarak kapanmasına yol açabiliyorlar. Anonymous, Amazon'a cuma günü saldırı düzenleyeceklerini açıklamış, fakat daha sonra, hem yeterli güce sahip olmadıkları hem de insanları Noel alışverişinden alıkoymak istemedikleri için bu karardan vazgeçtiklerini duyurmuştu. Wikileaks'le ilişkisini kestiği için tehdit alan internet siteleri arasında PayPal, Mastercard ve Visa da var. Bu üç şirket Wikileaks'e yapılan para bağışlarına olanak sağlıyordu.





