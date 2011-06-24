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Dünya

AMAZON'DA ÇEVRECİLER ÖLDÜRÜLÜYOR  NOVA IPIXUNA (A.A)

24 Haziran 2011 13:43

-AMAZON'DA ÇEVRECİLER ÖLDÜRÜLÜYOR  NOVA IPIXUNA (A.A) - 24.06.2011 - Dünyanın akciğeri diye tanımlanan yağmur ormanlarının kanun dışı biçimde ortadan kaldırılmasıyla mücadele eden çevrecilerin bir süredir cinayetlere kurban gitmelerini durdurmak amacıyla Brezilya makamları, Amazon'a takviye güvenlik gücü gönderdiler. Orman alanlarının vahşice katledilmesine karşı çıkan 52 yaşındaki José Claudio Ribeiro da Silva ile 51 yaşındaki eşi Maria do Espirito Santo da Silva'nın geçen ay sonunda pusuya düşürülerek öldürülmelerinin ardından, ağaç katliamına karşı çıkan 4 çevreci köylünün de cinayete kurban gitmesi, solcu Devlet Başkanı Dilma Rousseff'i bölgeye takviye güvenlik gücü göndermek zorunda bıraktı. Çevreciler, da Silva çiftinin de aldığı tehditleri ortaya koyarak, cinayetlerden büyük toprak sahiplerini ve bölgenin orman alanlarını işletenleri sorumlu tutuyorlar. Tipik bir kiralık katil cinayeti olduğundan, katillerin hizmetlerinin kanıtı olarak Jose Claudio Ribeiro'nun kulaklarından birini kestiklerini belirten çevreci militanlar, öldürülen çiftin, yine 1988'de bu tip bir cinayete kurban giden ve kendisini Amazon'un korunmasına adayan Chico Mendes tarafından kurulan Ulusal Çiftçi Konseyi üyesi olduğunu söylediler.

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