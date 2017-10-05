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Ekonomi

Amazon'a 'büyük' vergi borcu

AB Komsyonu 250 milyon Euroluk vergiyi faiziyle birlikte Lüksemburg'a geri ödemesini talep etti

05 Ekim 2017 13:30

Avrupa Birliği (AB), dünyanın en büyük internet alışveriş şirketi Amazon'a Lüksemburg'daki vergi uygulamalarından dolayı 250 milyon Euro geriye dönük borç çıkardı. 

AB Komsyonu, Amazon'un Lüksemburg'da kurduğu şirketlerin vergilendirilmesine ilişkin yıllar süren soruşturmasını tamamladı. AB Komsyonu, Amazon'dan geriye dönük 250 milyon Euroluk vergiyi faiziyle birlikte Lüksemburg'a geri ödemesini talep etti.

Vestager, mevcut kuralların yeni olmadığını anımsatarak, "Lüksemburg’da Amazon şirketinin faydalandığı uygulamayla şirket, 2003-2011 arasındaki dönemde karlarının 4'te 3'ünü bir şirketten diğer şirkete aktardı. Bu kurallara aykırı ve yasa dışıdır. Söz konusu, 250 milyon Euro faiziyle birlikte geri ödenmelidir" ifadesini kullandı.

Amazon'un Lüksemburg'da iki şirket kurduğunu, bir şirketin operasyonel olduğunu ve AB içerisinde firmanın faaliyetlerini yürüttüğünü söyleyen Vestager, 2. şirketin ise ne ofis ne çalışanı olduğunu sadece gelirlerden telif bedellerin topladığını anlattı.

Vestager, soruşturmada, Amazon'un şirketler arasındaki telif ücret ödemelerinin seviyesinin ekonomik gerçekliği yansıtmadığını belirlediklerini, Lüksemburg'daki vergi uygulamasının Amazon'a seçici bir ekonomik avantaj sağladığı sonucuna vardıklarını ifade etti.
 

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