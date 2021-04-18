Amazon, Yüzüklerin Efendisi oyunu projesini iptal etti

Amazon Oyun Stüdyoları, Yüzüklerin Efendisi üzerine hazırlanan bir sanal rol yapma oyununu iptal ettiklerini duyurdu.

The Verge'de yer alan habere göre, Amazon Oyun Stüdyoları'nın 2019'da duyurduğu, PC ve konsol için ücretsiz olması planlanan Yüzüklerin Efendisi oyunu iptal edildi.

Amazon'un Leyou oyun şirketiyle birlikte hazırlandığı proje, Tolkien evreninde daha önce görülmemiş alanlar, insanlar ve yaratıkları keşfetmeyi vadediyordu.

Leyou'nun Tencent Holding isimli bir şirkete satılması sonucu Amazon sözcüsü, yeni durumda projenin ilerlemesi için gerekli anlaşmanın sağlanamadığını duyurdu. Sözcü, Yüzüklerin Efendisi projesindeki ekibin başka oyunlar üreteceğini söyledi.

Amazon, Yüzüklerin Efendisi dizisinin ise piyasaya çıkmasına hazırlanıyor. Dizinin ilk sezonu için Amazon'un 465 milyon dolar ödediği iddia ediliyor.