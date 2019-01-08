Amazon yeniden "dünyanın en değerli şirketi" oldu

İstanbul, 8 Ocak (DHA) - Küresel online perakende devi Amazon, Wall Street\'te dün gerçekleşen işlemler sonrasında dünyanın en değerli şirketi oldu.

Wall Street\'te günü 796.8 milyar dolar piyasa değeri ile tamamlayan Amazon, bir ay önce Apple\'i geçerek ilk sıraya oturan Microsoft\'un 783.4 milyar dolar olan piyasa değerini geride bıraktı.

Amazon Eylül ayında, Apple\'dan sonra piyasa değerinde 1 trilyon dolar sınırını aşan ikinci şirket olmuştu.

Amazon hisseleri, 4 Eylül\'de ABD borsalarının açılmasından kısa süre sonra bir önceki günkü kapanışa göre yüzde 2.0 artışla 2,050.50 dolara yükseldi.

Böylece Amazon, Ağustos ayında 1 trilyon dolar sınırını aşan teknoloji devi Apple\'dan yalnızca beş hafta sonra bu sınırı aşan ikinci şirket olmuştu.