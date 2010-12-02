-AMAZON WIKILEAKS'E EVSAHİPLİĞİNİ DURDURDU WASHINGTON (A.A) - 01.12.2010 - ABD'nin online satış devi Amazon'un, pazar gününden beri binlerce Amerikan diplomatik belgesini ifşa eden Wikileaks sitesine evsahipliği yapmayı durdurduğu ve siteye bugün kısmen girilemediği bildirildi. Amerikalı bağımsız senatör Joe Lieberman yayınladığı açıklamada, Amazon'un bu sabah ekibine Wikileaks sitesine evsahipliğ yapmayı kestiği konusunda bilgi verdiğini belirtti. Senatör Lieberman, ''Amazon'un bu kararı, gizli bilgi ve belgelerin yayınlanmasından önce almış olmasını dilerdim'' dedi. Amerikalı senatör, ''Amazon sitesinin bu kararının iyi bir adım olduğunu ve Wikileaks'in yasadışı yayınını sürdürmek için kullandığı diğer kuruluşlar için de bir referans olması gerektiğini'' söyledi.