Amazon'un sahibi Bezos'un serveti 200 milyar doları geçti

Online alışveriş platformu Amazon’un sahibi Jeff Bezos’un serveti 200 milyar doları geçti.

Bloomberght’nin haberine göre, Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre, Amazon CEO’su Jeff Bezos’un Çarşamba günü net serveti 202 milyar doların üzerine çıktı. 200 milyar dolar sınırını geçen ilk kişi olan Bezos, Microsoft’un kurucu ortağı Bill Gates’den 78 milyar dolar daha zengin.

Bezos’un kişisel servetinin çoğunluğu Amazon hisse senetlerinden oluşuyor. Bu da şirket hisselerinin tavan yapmasıyla kişisel servetinin de artırıyor. Amazon hisseleri Nisan ayında eşi benzeri görülmemiş talep ile beraber piyasa değerine milyarlarca dolar ekledi ve yatırımcılarına yüzde 86’dan daha fazla kazanç sağladı. Çarşamba günü itibariyle şirketin değeri 1.7 trilyon dolara ulaştı ve Apple’ın ardından ABD’nin ikinci en değerli şirketi oldu.

Tüketicilerin koronavirüs salgını nedeniyle çeşitli ürünler için online alışverişe yönelmesi şirketin yaşadığı bu büyümede etkili oldu. Yaşanan bu talep patlamasıyla beraber de şirketin ikinci çeyrek hasılatı 88.9 milyar dolara ulaşarak beklenenin üzerinde geldi.

Bezos, kişisel servetinin 150 milyar doları geçmesiyle 2018 yılında dünya tarihindeki en zengin adam olmuştu.