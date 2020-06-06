Amazon'un California'daki dağıtım merkezinde büyük yangın

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ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un California'da bulunan dağıtım merkezinde büyük bir yangın çıktı. Yetkililer bütün çalışanların binadan çıkmayı başardığını ve can kaybı yaşanmadığını belirtti.

Yerel medyanın aktardığına göre yarım düzine yangın ekibi Los Angeles'ın yaklaşık 100 kilometre uzağındaki Redlands'deki dağıtım merkezinde çıkan yangını durdurmakta zorlandı. Yangın durdurulamayınca yakınlardaki otoyol geçici süreliğine kapatıldı.

CBS LA'ye konuşan Aquila Canteen isimli bir dağıtım merkezi çalışanı, "Tek duyabildiğim vardiya müdürlerinin 'yangın' ve 'dışarı çıkın' diye bağırdığıydı" dedi. Canteen, 15 dakika içinde tüm binanın havaya uçup yıkıldığını söyledi.

Yangın anında dağıtım merkezinde 40 çalışan bulunuyordu.

Amazon konu ile yaptığı açıklamada itfaiye çalışanlarına teşekkür etti ve dağıtım merkezini kendilerinin değil, bir üçüncü parti tarafından yönetildiğini ifade etti.