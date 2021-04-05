Amazon, sürücülerinin tuvaletini su şişelerine yapmak zorunda kaldığını kabul etti

Amazon, yoğun çalışma koşullarında sürücülerinin tuvaletini şişeye yapmak zorunda kaldığını itiraf etti. Şirket, bu iddiayı daha önce reddettiği için de özür diledi.

Amazon'un Alabama'daki fabrikasında çalışan işçilerin sendikalaşma sürecine ilişkin tartışmalar sürerken Demokrat Temsilciler Meclisi Üyesi Mark Pocan, geçen hafta bir tweet atarak "Sendikalaşmayı engelleyip, işçilerin tuvaletlerini su şişelerini yapmak zorunda bırakırken saatte 15 dolar ödeyerek 'ilerici bir işyeri' olmuyorsunuz" yazdı.

Amazon ilk olarak Pocan'a "Şişelere tuvalet yapma meselesine inanmıyorsunuz değil mi? Bu doğru olsaydı kimse bizimle çalışmazdı" yazdı.

Amazon'un açıklamasından bir gün sonra Vice "Amazon İşçilerin Şişelere Tuvaletini Yaptığını Reddediyor; İşte Şişeler" başlıklı bir haber yayımladı ve işçilerin kullandığı şişelerin fotoğrafını paylaştı.

Amazon, Vice'ın haberinden sonra özür açıklaması yaparak "Atılan tweet yanlıştı. Geniş sürücü sayımız düşünülmeden, sipariş tamamlama merkezlerimize odaklanarak yazılmıştı" ifadelerini kullandı. Amazon, sipariş tamamlama merkezlerinde çok sayıda tuvalet olduğunu söyledi ancak sürücüler için durumun hep aynı olmayabileceğini kabul etti.

Amazon, sürücülerin yollarda her zaman umumi tuvalet bulamayacağını kabul ederek "Bu sektör genelinde yaşanan, Amazon'a has olmayan bir sorun. Nasıl bilmiyoruz ancak bir çözüm bulmaya çalışacağız" dedi.

Amazon'un Alabama eyaletindeki fabrikasında çalışan yaklaşık 5 bin işçi, sendikalaşma için yapılacak oylamayı bekliyor.