Amazon: Jeff Bezos'tan Hindistan'a 5,5 milyar dolarlık yatırım planı

Dünyanın en büyük perakende internet satış sitesi olan Amazon'un patronu Jeff Bezos, yüksek büyüme potansiyeli nedeniyle Hindistan'a 2025'e kadar 5,5 milyar dolar yatıracağını açıkladı.

Bezos, şirketinin 1 milyar dolarlık yatırımla küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijitalleşmesine yardımcı alacağını duyurdu.

Yeni Delhi'deki bir şirket etkinliğinde konuşan Bezos, 21. yüzyılın "Hindistan'ın yüzyılı" olacağını belirtti.

Bezos bugünkü konuşmasında "Dinamizm, enerji, büyüme… Bu ülkede özel bir şey var. Üstelik demokratik bir ülke" dedi ve Amazon'un 2025'te 10 milyar dolarlık Hint ürünü ihraç edeceğini söyledi.

Ancak e-ticaret milyarderinin üç günlük Hindistan ziyareti protestolara da yol açtı. 300 kentte binlerce küçük tüccar, Amazon'un yerel ticareti olumsuz etkileyeceğini söyleyerek sokaklara çıktı.

Esnaf, Amazon'un platformdaki büyük şirketleri öne çıkardığı ve çok düşük fiyatlarla ürün satarak yerel esnafı batırdığını savunuyor.

Amazon ise bu suçlamaları reddediyor.

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Hindistan'da e-ticaret sektöründe en büyük iki oyuncu Amazon ve ABD'li market zinciri Walmart'ın sahibi olduğu Flipkart.

Fakat iki şirket de Hint hükümetinin geçen yıl çıkardığı yasalardan olumsuz etkilendi.

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Bu yasalardan biri yabancı alışveriş sitelerinin, sahibi oldukları şirketlerin ürünlerini satmasını yasaklamıştı.

Bu ayın başında da Asya'nın en zengin adamı, Hindistan'da Amazon'la rekabet edecek bir alışveriş sitesi açmıştı.

Mukesh Ambani adlı milyarder, sahibi olduğu telekom şirketinin çok sayıda abonesini, yeni kurduğu meyve-sebze dağıtım sitesine abone ederek avantaj sağlamayı hedefliyor.