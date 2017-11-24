Amazon işçileri Black Friday'de greve gidiyor

Alışveriş çılgınlığı olarak tabir edilen ve binlerce markanın yüksek oranda indirime gittiği gün olan Kara Cuma (Black Friday) indirim gününde, dünyanın en büyük e-ticaret şirketi Amazon'un İtalya ve Almaya'daki dağıtım şirketinde çalışanlar greve gidiyor. İşçilerin bu grevinin yılbaşına kadar sürdüreceği aktarıldı.

ABD'den ithal edilen "kara cuma" indirim gününde yeni ekonominin alışveriş amiral gemisi Amazon'un milyonlarca dolarlık sipariş beklediği belirtildi. Eld edilen gelirden pay isteyen işçilerin greviyle yılın en büyük alışveriş 'çılgınlığı'nın yaşanacağı Black Friday'de Amazon'un satışlarına darbe vurabileceği ifade ediliyor.

Sendika, İtalya'nın kuzeyindeki Piacenza şirketinde çalışan 500'ü aşkın çalışan, işverenle görüşmelerin başarısız olması üzerine greve gitme kararı aldığını duyurdu. Çalışanların, Noel alışverişinin en yoğun olduğu aralık ayı boyunca fazla mesai yapmama kararı aldığı da belirtildi.