Amazon, Hollywood stüdyosu MGM'i 8.45 milyar dolara satın aldı

Amazon, ABD'nin en ikonik film stüdyolarından MGM'i 8.45 milyar dolara satın aldı.

Film girişlerindeki aslanlı tanıtımıyla tanınan MGM; James Bond filmleri, Singin' In The Rain ve Bazıları Sıcak Sever gibi klasiklerin yapımcılığını üstlenmişti.

Satışla birlikte Amazon, Prime streaming servisinde MGM'in dev kataloğundaki tüm yapımlara yer verebilecek. Bu yapımlar arasında James Bond serisinin tamamı, 'Bu Nasıl Sarışın?' gibi 4 bin film ve Handmaid's Tale gibi 17 bin dizi yer alıyor.

Bir Amazon yöneticisi konuyla ilgili yorum yaparak, "Bu çok heyecan verici. Yüksek kaliteli hikaye anlatımı için birçok fırsat tanıyor" dedi.

Variety'nin aktardığına göre satış, gelecek aylarda vizyona girecek yeni James Bond filmi 'No Time to Die'ı etkilemeyecek. Film yine dünya genelinde sinema salonlarında gösterilecek.