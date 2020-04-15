Amazon hisseleri değer kazandı, Jeff Bezos'un serveti 24 milyar dolar arttı

Alışveriş sitesi Amazon'un hisselerinin son haftalarda değer kazanmasıyla birlikte şirketin kurucusu Jeff Bezos'un serveti 24 milyar dolar arttı.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre Bezos'un serveti 138 milyar dolara ulaştı.

Koronavirüs'e karşı alınan önlemler kapsamında insanların evlerinden çıkmaması, internet üzerinden alışverişleri artırdı.

Yoğun taleplere yetişmeye çalışan Amazon yalnızca ABD'de 170 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

Bezos Amazon'un yüzde 11 hissesine sahip. Şirketin hisseleri Salı günü yüzde 5,3 yükseldi.

Öte yandan şirket, çalışanları için yeterli sağlık önlemi almamakla eleştiriliyor.

Bloomberg Milyarderler Endeksi'ne göre dünyanın en zengin 500 insanının toplam serveti bu yıl 553 milyar dolar eridi.