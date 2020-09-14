Amazon'da ikinci dalga hazırlığı; 100 bin kişi işe alınacak

Salgın döneminde satışlarını artıran Amazon, önümüzdeki günlerdeki 100 bin kişiyi işe alacağını açıkladı.

Amazon, yeni tip Koronavirüs (Covid-19) döneminde artan satışlarının ardından ABD ve Kanada'da 100 bin kişiyi işe alacağını duyurdu.

Şirket tarafından yapılan açıklamada, işe alınacakların paketleme, kargo ve sipariş takibi gibi operasyonel birimlerde istihdam edileceği belirtildi.

Yeni alınacak 100 bin kişinin dönemsel değil, yarı ve tam zamanlı olarak istihdam edileceği vurgulandı.

Salgın döneminde market alışverişleri de dahil online alışverişe olan ilginin artmasıyla birlikte nisan ve haziran aylarında şirket gelirlerinin önemli ölçüde yükseldiği kaydedildi.

Şirket, pandeminin ilk dönemine denk gelen nisan ve mayıs aylarında 175 bin personel alımı daha yapmıştı.