Amazon, Çin lideri Şi'nin kitabına 5 yıldızın altında puan verilmesini engellemiş

T24 Dış Haberler

E-ticaret devi Amazon'un, Çin edisyonundan ülkenin Devlet Başkanı Şi Cinping'in kitabı hakkındaki yorumları kaldırdığı ortaya çıktı.

Reuters'a konuşan iki kaynağa göre Amazon, iki yıl önce Şi'nin "Çin Yönetişimi" kitabına alıcıların verdiği 5 yıldız altı puanları Amazon.cn'den kaldırmayı kabul etti.

Sitenin Çin edisyonunda yapılan aramalarda Şi tarafından veya Çin liderİ hakkında yazılmış 82 kitap görülüyor. Bu kitapların çoğunda yorum ve puanlama seçenekleri kapatılmış durumda.

Daha önce de teknoloji devleri dünyanın en büyük piyasalarından olan Çin'de varlıklarını sürdürebilmek için taviz verdikleri iddialarıyla gündeme gelmişti.