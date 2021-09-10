Amazon, çalışanlarının üniversite harçlarını ödeyecek

Amazon, ABD'deki çalışanlarından 750 bin kişinin üniversite harçlarını karşılaşayacağını açıkladı.

İnternet alışveriş devi Amazon, işçi bulmanın zorlaştığı endüstride çalışanlar için 1.2 milyar dolarlık bir yatırım yapacağını duyurdu.

Amazon'dan yapılan açıklamada ülke genelinde anlaşma yapılan çok sayıda eğitim kurumuyla birlikte üniversite eğitimi süren Amazon çalışanlarının harçlarının ödeneceği belirtildi. Üniversitenin dışında lise diploması, ingilizce kursu gibi programlara gitmek isteyen çalışanların da masrafları karşılanacak.

ABD'de çok sayıda şirket pandeminin normalleşme dönemiyle birlikte çalışanları iş yerlerine çekebilmek için çeşitli teşvik çalışmaları yürütüyor.

Perakende devi Walmart da yaklaşık 1.5 milyon çalışanın okul ücreti ve kitaplarının karşılanacağını açıklamıştı.