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Dünya

Amatör sanatçıdan tepki çeken İsa restorasyonu!

Heykel sosyal medyada çizgi karakter Lisa Simpson'a benzetildi

22 Ekim 2016 12:03

Kanada'nın Ontario eyaletinde gerçekleştirilen İsa heykeli restorasyonu büyük tepki çekti.

"Meryem Ana ve Bebek İsa " heykelinin restorasyonunu amatör bir sanatçı yapınca, ortaya trajikomik bir görüntü çıktı.

ntv'nin haberine göre; beyaz taştan yapılmış heykele, kırmızı kilden şekil verilen yeni "İsa" ise görenleri hayrete düşürdü.Heykel kimilerince çizgi karakter Lisa Simpson'a benzetildi.

Amatör sanatçının restorasyonu, akıllara geçtiğimiz yıllarda İspanya da gerçekleştirilen İsa Fresko'sunu getirdi.

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İsaKanadoOntarioLisa Simpson

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