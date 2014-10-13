Amatör Lig'de ambulans rezaleti

Yalova Bölgesel Amatör Lig 9. Grup 4. haftasında Altınova Belediyespor ile Elmasbahçelerspor karşılaşmasının 51. dakikasında Altınova Belediyespor’un oyuncusu Rıza Burak Kahrıman, rakibiyle girdiği hava topu mücadelesinde kolunun üzerine düştü. Yerde kalan futbolcunun yapılan müdahalede kolunun çıktığı anlaşıldı. Ambulansın şoförü olmadığı için, Kahrıman başka bir araçla hastaneye götürüldü.

DHA’da yer alan habere göre, stadyumun hemen yanında bekletilen ambulans ise saha içerisine bir türlü gelmedi. İki takımın oyuncuları ve taraftarlar, şoförü olmaması nedeniyle ambulansın sahanın içine getirilememesine tepki gösterdi. Ambulansın şoförü bulunamayınca başka bir araç getirildi, futbolcu hastaneye götürüldü. Hastanede kolu alçıya alınan Rıza Burak Kahrıman'ın, durumunun iyi olduğu bildirildi.