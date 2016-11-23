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Spor

Amatör lig maçında tekme tokat kavga!

Zonguldak'da iki rakip takım arasında çıkan kavgada, kolu kırılan futbolcuya ilk müdahale yine rakip takımdan geldi

23 Kasım 2016 02:08

Zonguldak'ta, Kilimli Belediyespor ile Devrek Belediyespor arasında oynanan Süper Amatör Lig maçında, iki takımın futbolcuları tekme tokat birbirine girdi.

20 puanlı lig 2'ncisi Devrek Belediyespor ile 17 puanla 3'üncü sırada yer alan Kilimli Belediyespor, Kilimli Stadı’nda karşılaştı. Devrek Belediyespor'un 2-1 galibiyetiyle sona eren maçın bitiş düdüğüyle iki takım futbolcuları arasında gerginlik çıktı.

Futbolcular arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya döndü. Futbolcular tekme tokat birbirine girdi. Kavga sırasında Kilimli Belediyespor'lu Onur'un sol kolu kırıldı. Onur'a ilk müdahaleyi rakip takım oyuncusu Aytunç yaptı. Futbolcular, polis ve iki takım idarecilerinin araya girmesiyle ayrılırken Onur hastaneye kaldırıldı.

 

 

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