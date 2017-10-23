AMATEM'e uyuşturucu sokmaya çalışan 2 kişiye hapis cezası

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi Eğitim Merkezinde (AMATEM) uyuşturucu tedavisi gören ağabeyine uyuşturucu götüren kişiye ve arkadaşına 9 ile 12.5 yıl arasında hapis cezası verildi.

Kayseri 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada tutuklu, 24 yaşındaki Ramazan Delioğlu ile 21 yaşındaki Furkan Kaya hazır bulundu. Tutuklu sanık Furkan Kaya savunmasında Ramazan Delioğlu\'nun çocukluk arkadaşı olduğunu ifade ederek, \"Olay günü Ramazan\'ın tedavi gören kardeşi Hasan\'ı görmek için AMATEM’e gittik. Ramazan bana poşet vererek hastanede Y.Ş. ismindeki kişiye vermemi istedi. Aldığım poşeti götürmek isterken AMATEM içindeki güvenlik durdurdu. Poşet içinde ne olduğunu bilmiyordum” dedi.

Tutuklu Ramazan Delioğlu ise savunmasında, ağabeyinin AMATEM’de madde bağımlılığı tedavisi gördüğünü söyledi. Delioğlu, şöyle konuştu:

\"Ziyaret etmek için otomobile hastaneye gittiğimde, mahalleden arkadaşım olan Furkan Kaya ile karşılaştık. Kendisine ağabeyimi ziyarete gittiğimi söyledim. Otomobile bindiğinde elinde poşet vardı. Benim uyuşturucudan haberim dahi yok.\"

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ramazan Delioğlu\'na \'uyuşturucu madde ticareti yapma veya sağlamak\' suçundan 12.5 ay hapis, 1000 TL de adli para cezası verirken arkadaşı olan diğer tutuklu sanık Furkan Kaya’ya da etkin pişmanlıkta bulunduğu gerekçesiyle 9 yıl 4 ay hapis, 740 TL adli para cezası verdi.