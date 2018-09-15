Amasyalılar satranç etkinliğinde buluştu

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA)

Amasya\'da Türkiye Satranç Federasyonu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nce ortaklaşa düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği başladı. Ailelerin de yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte çocuklar ve gençler, aileleriyle birlikte karşılıklı satranç oynadı.

Türkiye Satranç Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın organizasyonuyla bu yıl 4’üncüsü düzenlenen ‘Sokakta Satranç Var’ etkinliği Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün ev sahipliğinde Şehzadeler gezi yolunda başladı. Asılan pankart ve kurulan masaları gören çocuklar ve gençler etkinlik kapsamında aileleri ile karşılıklı olarak saatlerce satranç oynadı. Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek, gezi yolunda yaptıkları etkinlik kapsamında çocukları, gençleri ve aileleri ile tek tek konuşarak yapılan etkinlik hakkında düşüncelerini aldı. Vatandaşlar etkinliğin yapılması ile satranca olan ilginin daha da artacağını belirtti.

Etkinliğe katılan ailelerden Ahmet Eren Sözen, ilk kez satrançla buluştuğunu ifade ederek, “İstanbul, İzmir ve Ankara’da bu etkinlik yapılıyor ama Amasya’da böyle uygulamalar yapılmıyordu, ben açıkçası kendim adına çok mutlu oldum.Turnuvalar artık daha sık olmaya başladı. Amasyamız satranç sporuna daha çok önem veriyor. Sokakta ilk defa satranç oynuyorum. Güzel bir duygu, açık havada hem beynimizi güçlendiriyoruz, hem de güzel vakit geçiriyoruz” dedi.

Amasya Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdullah Kodek ise, verimli bir etkinliğe imza atıklarını belirterek, “İlimizde hem satranç sporunu sevdirmek, gençlerimizin boş zamanlarını en iyi değerlendirmelerini sağlamak amacıyla onlara ortam oluşturmak ve bir nevi yıl içerisinde bu alışkanlıkları sağlamak amacıyla bizde Amasya’da bu etkinliğimizi gerçekleştiriyoruz. Tabi işin güzel tarafı velilerimiz çocuklarıyla beraber katılıyorlar. Verimli bir etkinlik olacağını düşünüyorum. Önemli olan bu etkinliklerin günlük veya haftalık yapılmasından öte bunun bir alışkanlık haline getirilerek bu sporla sürekli ilgilenilmesinin sağlamak bütün amacımız bu. Bunun içinde elimizden gelen her türlü gayreti gösteriyoruz” dedi.

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