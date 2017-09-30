T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya'da vinçle 41 ton ray demiri çalan hurdacı tutuklandı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA'da demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen 41 ton ray demirini vinç kullanarak çaldığı tespit edilen hurdacı H

30 Eylül 2017 19:04

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen 41 ton ray demirini vinç kullanarak çaldığı tespit edilen hurdacı H.K. tutuklandı.
Amasya\'nın merkeze bağlı Kayabaşı Köyü\'nde, demiryolu yenileme çalışmalarında sökülen her biri 6 metre uzunluğundaki ray demirleri ortadan kayboldu. TCDD görevlileri durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Jandarma ekipleri Küçük Sanayi Sitesi’nde, üzerinde vinç olan kamyonda yüklü yaklaşık 30 ton ağırlığındaki 65 ray demiri buldu. Ekipleri görmesiyle kaçmaya çalışan ve hurdacılık yaptığı belirtilen H.K. ve yanında bulunan E.K. yakalanarak gözaltına alındı.
H.K., sevk edildiği nöbetçi mahkeme tarafından tutuklandı. Yanında bulunan E.K. ise, savcılıktaki sorgusunun ardından tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. 41 ton ağırlığındaki ray demirleri görevlilere teslim edildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCIAMASYA DHA AMASYAAmasyaKayabaşı KöyüTCDDJandarmaKüçük Sanayi SitesindeEkipleriYanındaFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Ahmet Hakan, eski CHP'li vekilin sözlerine sinirlendi; yayından aldı: Bağlamayın...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

AKP'de bir istifa daha: Eski vekil "Her şey daha güzel...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24