Amasya'da uyuşturucu ticaretine 6 tutuklama

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA\'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.

Amasya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon yaptı. Arama yapılan adreslerde 244.41 gram bonzai, 1 adet bonzai sarılı sigara, 150 adet şeffaf kilitli poşet, 1 adet hassas terazi ele geçirildi, 6 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.