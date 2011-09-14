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Amasya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı AMASYA (A.A)

14 Eylül 2011 13:25

-Amasya'da trafik kazası: 3 ölü, 2 yaralı AMASYA (A.A) - 14.09.2011 - Amasya'daki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Amasya'dan Tokat yönüne giden Yusuf Öksüz (51) yönetimindeki 05 AS 551 plakalı otomobil, Ferhat arası mevkisinde karşı yönden gelen Ümit Can Kazan'ın (26) kullandığı 05 EZ 494 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada, 05 AS 551 plakalı otomobilde bulunan Aysel Öksüz (53) olay yerinde, ağır yaralanan Yusuf ve Fatma Öksüz (82) ise kaldırıldıkları Amasya Sabuncuoğlu Devlet Hastanesindeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Yaralanan Ümit Can Kazan ve Hadi Öksüz (42), Amasya Sabuncuoğlu Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Yetkililer, sürücülerden Ümit Can Kazan'ın yapılan kontrollerde 142 promil alkollü olduğunun belirlendiğini kaydetti.

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