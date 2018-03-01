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Amasya'da TIR ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı

01 Mart 2018 00:50

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA)- AMASYA’da TIR ile otomobilin kafa kafaya çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.
Kaza, bu akşam Amasya-Çorum Mecitözü yolunun 15’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Amasya’dan Çorum istikametine giden Necdet Aktimür (29) yönetimindeki 42 GP 546 plakalı TIR ile Çorum istikametinden Amasya istikametine seyir halindeki Bahattin Karaca (46) yönetimindeki 05 EK 279 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı.
Kazada otomobil sürücüsü Bahattin Karaca olay yerinde hayatını kaybetti. Yanında bulunan kızı İrem (19) ve oğlu Ali Karaca (13) ile TIR şoförü Necdet Aktimür ise yaralandı. Kazanın yaşandığı yere polis, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerinde hayatını kaybeden ve otomobile sıkışan Bahattin Karaca’nın cansız bedeni ile yaralanan oğlu Ali Karaca Amasya Belediyesi İtfaiye ekipleri tarafından sıkıştıkları yerden 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne götürülerek tedaviye alındı. Bahattin Karaca’nın cenazesi ise hastane morguna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili soruşturma başlattı.

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