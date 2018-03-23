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Amasya'da şehitler için mevlit okutuldu

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA'nın Merzifon ilçesinde, 2016 yılında, Mardin’de polis zırhlı aracının geçişi sırasında, PKK'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Komiser Yard

23 Mart 2018 15:31

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA) - AMASYA\'nın Merzifon ilçesinde, 2016 yılında, Mardin’de polis zırhlı aracının geçişi sırasında, PKK\'lı teröristlerce yola önceden döşenen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Kubilay Er (25) ile tüm şehit için mevlit okutuldu.
Mardin- Diyarbakır yolunun Üçyol mevkisinde, 2016 yılında, PKK\'lı teröristlerce yola önceden yerleştirilen patlayıcının infilak ettirilmesi sonucu şehit olan Özel Harekat Komiser Yardımcısı Er ve tüm şehitler için Merzifon\'da mevlit okutulup, dua edildi. Programa Vali Osman Varol ile eşi Funda Varol, Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale ile eşi Ruşen Demirkale, Belediye Başkanı Vekili Cengiz Erdem, İl Jandarma Komutanı Albay Selami Akşit ile eşi Gülden Akşit, İl Emniyet Müdürü Fahri Bulut, İl Müftüsü Abdulkadir Keşvelioğlu, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Hüseyin Güneş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Mustafa Arslan, şehidin babası Hüseyin ve annesi Ayşe Er ile Merzifonlular katıldı. 
Programda Amasya Müftüsü Keşvelioğlu tarafından şehit Kubilay Er başta olmak üzere tüm şehitler için dua yapıldı.

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