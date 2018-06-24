Amasya'da seçmen sandık başında (2)

SAĞLIK İL MÜDÜRLÜĞÜ EKİPLERİ GÖREVDE

Amasya’da Cumhurbaşkanlığı ve 27’nci Dönem Milletvekilleri seçimleri için sandık başına gitmek isteyen, ancak evden çıkacak durumu olmayan vatandaşlar, İl Sağlık Müdürlüğü tarafından oluşturulan 9 ekiple evlerinden alarak sandık başına kadar götürüldü. Oyunu kullanan vatandaşlar, ekipler tarafından tekrar evlerine taşındı.

Amasya İl Sağlık Müdürü Dr. Öner Nergiz, \"Hastanede görevli doktorlarımızın verdiği izin doğrultusunda ve hastalarımızın da kendi talepleri ile Evde Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından oluşturulan il merkezi ve ilçeler dahil, 9 ekiple vatandaşlarımızı bağlı bulundukları sandıklara taşıyarak oylarını kullanmalarını sağladık. Evde Sağlık Hizmeti ekiplerimiz, hastalarımızı evlerinden alıp sandık başına götürüp, oylarını kullandırdıktan sonra tekrar evlerine bırakıyorlar. Bu çalışma kapsamında il ve ilçelerde 9 ekiple sabah 06.30’da görevimize başladık. Ayrıca 112 Acil Sağlık ambulanslarımız da bu hizmeti veriyor\" dedi.



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