-AMASYA'DA OTOMOBİL ŞARAMPOLE YUVARLANDI: 3 ÖLÜ AMASYA (A.A) - 20.11.2010 - Amasya'nın Merzifon ilçesindeki trafik kazasında 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Çorum'dan Samsun'a düğüne giden Hakan Özdemir(29) yönetimindeki 55 BH 145 plakalı otomobil, Merzifon Havaalanı kavşağında şarampole yuvarlandı. Kazada, polis memuru olduğu öğrenilen sürücü Hakan Özdemir, kız kardeşi Dilek (26) ve annesi Ayşe Özdemir(49) olay yerinde öldü. Yaralanan baba Osman Özdemir(48) ile Özlem Özdemir(22), Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.