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AMASYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI AMASYA (A.A)

11 Eylül 2010 17:12

-AMASYA'DA OTOBÜS DEVRİLDİ: 11 YARALI AMASYA (A.A) - 11.09.2010 - Amasya'daki trafik kazasında, 11 kişi yaralandı. Amasya'dan Tokat yönüne giden Hilmi Göl yönetimindeki 58 AS 366 plakalı yolcu otobüsü, Aydınca Beldesi girişinde, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu şarampole devrildi. Kazada, yaralanan sürücü ile araçta bulunan Ruşan Pektaş, Mahfuz Köçer, Kiraz Üstün, Sebahattin Güzer, Mustafa Akdoğan, Veysel Gürel, Handan Sağancı, Perihan Sağancı, İsmail Sağancı ile Birol Armağan, Amasya ve Tokat'ın Turhal ilçesi devlet hastanelerine kaldırıldı.

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