T24 LogoT24 Logo
Gündem

Amasya’da midibüs şarampole devrildi: 26 yaralı

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova İlçesi’nde kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu midibüsündeki 26 kişi yaralandı

06 Eylül 2017 20:56

Sinan HARMANCI/TAŞOVA (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Taşova İlçesi’nde kontrolden çıkıp şarampole devrilen yolcu midibüsündeki 26 kişi yaralandı.
Amasya’nın Taşova İlçesi Çaydibi Köyü yakınlarında Samsun’dan Tokat’ın Erbaa İlçesi\'ne giden 41 yaşındaki Muammer Uslu yönetimindeki 60 KY 143 plakalı midibüs, kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazada yolcu midibüsünde bulunan 26 kişi yaralandı. Ağaçlara çarparak duran midibüsteki yaralanan 26 kişi, yoldan geçen vatandaşların araçları ve ambulanslarla hastanelere kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Sinan HARMANCITAŞOVA Amasya DHA AMASYAnın TaşovaAmasyanın TaşovaKöyüSamsundan Tokatın ErbaaMuammer Uslu yönetimindekiKYKazadaAğaçlaraKazayla

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Prof. Eker'den Dr. Öz ve Karatay'a yanıt: Bu insanların beslenme...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Tarikat şeyhi Özbağ "Sünnet, 'geçinemeyenlerin gelirini indireceksin' diyor" demişti; naylon...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Albayrak: Emeklilik sisteminde ciddi bir reform yapma zamanı...

"Geleceğe Nefes kampanyası kapsamında dikilen 11 milyon fidanın yüzde 90'ı...

Yüksek Seçim Kurulu yenilendi; yeni üyeler kim, işte seçimleri yönetecek...

Manisa'da 5,4 büyüklüğünde deprem!...

Albayraklar savunma sanayiinden 'vuruşarak' çekiliyor: "İhtiyacımız olan desteğe bir türlü...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24