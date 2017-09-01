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Amasya’da Kurban Bayramı manzaraları

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşlar bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerini bahçelerinde kesti

01 Eylül 2017 20:10

Sinan HARMANCI/AMASYA,(DHA) - AMASYA’da Kurban Bayramı’nın birinci gününde vatandaşlar bayram namazı sonrası kurbanlarını belirlenen yerler ve evlerini bahçelerinde kesti. 
Amasya\'da vatandaşlar Kurban Bayramı’nın birinci gününde bayram namazı sonrası kurbanlarını kesmek için Amasya Belediyesi’nin belirlediği yerlere gitti. Vatandaşlar belinlenen alanlarda büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıkları kesti. Bazı vatandaşlar ise evlerinin bahçelerinde kurban kesmeyi tercih etti. Kurban keserken kendilerini yaralayan acemi kasaplar ise hastanelere koştu. 

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