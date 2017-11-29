Amasya'da kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) - AMASYA’da kamyonetle çarpışan otomobildeki 2 kişi öldü. Kazada kamyonette bulunan 3 kişi de yaralandı.

Kaza, Amasya merkeze bağlı Kurnaz köyü mevkisinde meydana geldi. Mehmet Yurduseven (60), yönetimindeki 05 ER 321 plakalı otomobille, Mustafa Pantu\'nun kullandığı 34 NH 2332 plakalı kamyonet çarpıştı. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Yurduseven ve aynı araçtaki Zübeyde Çantav (40) olay yerinde yaşamlarını yitirdi. Kamyonet sürücüsü Pantu ile kamyonette bulunan Sevim Bedirhan ve Naim Öncel yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine ambulanslar sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Yurduseven ile Çantav\'ın cansız bedenleri, Amasya Üniversitesi Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nin morguna götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



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