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Amasya’da kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY(Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy İlçesi’nde iki otomobilin karşıtığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

30 Eylül 2017 19:39

Sinan HARMANCI/GÜMÜŞHACIKÖY(Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Gümüşhacıköy İlçesi’nde iki otomobilin karşıtığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Kaza, Amasya’nın Gümüşhacıköy İlçesi Sanayi Sitesi Mevkii\'nde meydana geldi. Nuran Gündüz yönetimindeki 34 KV 9208 plakalı otomobil ile giderken önünde giden 52 yaşındaki Satılmış Özarslan yönetimindeki 05 FA 376 plakalı otomobile çarptı. Kazada sürücüler yaralanırken, Satılmış Özarslan\'ın kayın babası Dursun Kizir, kaza yerinde öldü. Yaralılar ambulansla ilk olarak Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi\'ne kaldırılarak ardından Merzifon İlçesi\'nde ki Karamustafa Paşa Devlet Hastanesi\'ne sevk edilerek tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden Dursun Kizir\'in cansız bedeni ise Gümüşhacıköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. 

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