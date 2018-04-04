Amasya'da kamyonet şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 3 yaralı

Sinan HARMANCI/MERZİFON (Amasya), (DHA)- AMASYA’nın Merzifon ilçesinde bir kamyonetin kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.

Kaza bugün Osmancık-Merzifon karayolunun 5’inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Osmancık’tan Merzifon istikametine giden Salih Kolay (72) yönetimindeki 34 U 43 76 plakalı kamyonet, Sarılar köyü mevkiinde kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı. Sürücü ve kamyonette bulunan Sabahattin, Fethi ve Makbule Kolay yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralılardan Makbule Kolay, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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